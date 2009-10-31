Киевсовет разрешил продать пакет акции для погашения долга

Киевский городской совет дал разрешение коммунальному предприятию “Генеральная дирекция Киевского городского совета по обслуживанию иностранных представительств” на продажу акций, которые принадлежат территориальной общине столицы, для погашения долга в размере 3,5 млн. грн. перед ООО “Строительная компания “Горстройинвест”.

Как передает корреспондент УНИАН, решение было принято депутатами Киевсовета 29 октября. Соответствующий проект решения поддержали 99 из 112 присутствующих в зале депутатов.

Согласно документу, будет продано 278 тыс. акций ОАО “Атомпрофздравница”, которые были приобретены Гендирекцией в собственность территориальной общины города Киева в соответствии с решением Киевсовета от 30 сентября 2004 года.

Общая номинальная стоимость этих акций - 2 млн. 780 тыс. грн., цена продажи - 3 млн. 500 тыс. 20 грн.

Согласно пояснительной записке, Гендирекция по обслуживанию иностранных представительств взяла на себя обязательство приобрести акции ОАО “Атомпрофздравница” и уплатить 3,5 млн. грн.

Компания “Горстройинвест” выступила поручителем Гендирекции в этом соглашении.

10 декабря 2004 года между Гендирекцией и «Горстройинвестом» было заключено соглашение о порядке расчетов по договору поруки, согласно которому коммунальное предприятие обязалась передать в залог строительной компании акции ОАО “Атомпрофздравница” до момента погашения задолженности. Поскольку Гендирекция не погасила долг перед ООО “Горстройинвест” и не передала в залог акции, строительная компания обратилась в хозяйственный суд Киева.

Во исполнение решения этого суда от 1 сентября 2008 года Гендирекция передала ООО “Горстройинвест” в залог указанные акции ОАО “Атомпрофздравница”.

На данное время коммунальное предприятие не имеет финансовой возможности выкупить эти акции.

В свою очередь, ООО “Горстройинвест” согласилось осуществить необходимые действия для разблокирования из-под залога акций при условии погашения Гендирекцией задолженности путем продажи указанных акций самой же строительной компании.

Проект решения был подан на рассмотрение сессии Киевсовета депутатом от БЮТ Борисом ДРОБОТОМ.