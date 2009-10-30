В Варшаве для Украины разработали план защиты детей от секс-эксплуатации

В Варшаве по результатам международной конференции отработали план действий для Украины по защите детей от сексуальной эксплуатации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, в Варшаве состоялась Международная конференция по защите детей от сексуальной эксплуатации и злоупотреблений.

В работе конференции приняли участие представители Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, Министерства юстиции Украины, Министерства внутренних дел Украины, Генеральной прокуроры Украины, неправительственных организаций, а также ряд украинских, британских, финских, литовских и польских экспертов.

Во время конференции рассматривались вопросы международных инструментов защиты детей, которые соответствуют положениям конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений.

Основными темами для обсуждения стали эффективные средства защиты и регламентации в области криминализации, а также ответственность за сексуальную эксплуатацию и сексуальные злоупотребления в отношении детей.

Результатом работы конференции стала отработка плана действий для Украины по защите детей от сексуальной эксплуатации.