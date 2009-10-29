В Закарпатье не исключают эпидемии уже в ближайшее время

В Закарпатье не исключают вспышки эпидемии гриппа уже в ближайшее время. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник управления здравоохранения Закарпатской облгосадминистрации Василий СКРИП.

По его словам, на протяжении последних двух недель в медицинские учреждения Закарпатской области с симптомами гриппа и ОРВИ обратилось 7072 больных. Это почти в полутора раза меньше эпидемического порога.

«Тем не менее, эпидемия гриппа может возникнуть на территории области в ближайшее время, от этого нельзя обезопаситься», - сказал В.СКРИП.

Он также уточнил, что в области готовятся к вспышке заболевания, проводятся профилактические мероприятия, медицинские учреждения запасаются медикаментами, которые могут пригодиться в борьбе с заболеванием.

В то же время заместитель начальника управления здравоохранения Закарпатской ОГА Владимир БРИЧ опроверг информацию о случаях свиного гриппа в области.

По его словам, среди СМИ Закарпатской области распространяется информация о том, что в горном райцентре Воловец 27 октября текущего года от свиного гриппа умер мужчина, 1969 года рождения. Однако, по словам В.БРИЧА, эта информация не является достоверной, поскольку лабораторного подтверждения того факта, что мужчина действительно умер от свиного гриппа, нет.

«Этот мужчина вернулся из России, по дороге заболел. Дома он лечился самостоятельно, а затем, насколько мне известно, больным еще и направился в соседнюю область. Оттуда вернулся в тяжелом состоянии. Врачи не смогли спасти ему жизнь, поскольку у него начался отек легких из-за двусторонней пневмонии», - сообщил В.БРИЧ.

Сейчас, по данным закарпатских масс-медиа, для расследования летального случая в поселок городского типа Воловец выехала группа специалистов Закарпатской областной санитарно-эпидемической станции.