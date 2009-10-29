Завтра в Украине будет зима

В пятницу, 30 октября, в Украине ожидается небольшой мокрый снег.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, завтра временами небольшой мокрый снег, лишь в южной части - без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с, в восточных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью будет колебаться от 1° мороза до 4° тепла, на побережье - до 7° тепла; днем - 1-6° тепла, в южной части и на Закарпатье - 5-10° тепла.

В Киевской области облачно с прояснениями. Временами небольшой мокрый снег (днем местами). Ветер северный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью - от 1° мороза до 4° тепла, днем - 1-6° тепла.

В Киеве облачно с прояснениями. Временами небольшой мокрый снег (днем местами). Ветер северный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью - 1-3° тепла, днем - 3-5° тепла.