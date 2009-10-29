В ДТП погибли два майора милиции

Вчера около 22.30 в Мариуполе, на ул. Артема напротив автовокзала, «ВАЗ-21015» врезался в дерево.

В машине находились двое сотрудников милиции. Один из них погиб на месте, второго в тяжелейшем состоянии карета «скорой» доставила в реанимацию. Несмотря на усилия врачей спасти пострадавшего не удалось. Он умер в больнице.

В настоящее время доследственную проверку по факту ДТП проводит прокуратура Жовтневого района Мариуполя, сообщает Обком со ссылкой на Ильичевец.

«Согласно предварительным данным и показанию очевидцев, в момент движения автомобиля, дорогу начала перебегать женщина, пытаясь избежать столкновения, водитель резко свернул влево, и машина врезалась в дерево», - сообщил заместитель прокурора Жовтневого района Александр Туру.

Он также сообщил, что в ДТП погиб и.о. начальника сектора уголовного розыска Ильичевского райотдела милиции и его заместитель. Оба были майорами милиции. Старшему из них 5 декабря должно было исполниться 38 лет, младшему было 35.