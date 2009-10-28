Эксперт о ЕС, Украине, Балканах и копенгагенских критериях

Директор Института международных отношений Киевского национального университета им. Шевченко Валерий КОПИЙКА считает, что Украина может быть признана кандидатом на членство в Европейском Союзе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КОПИЙКА сказал во время пресс-конференции на тему «Евроинтеграция - еще один путь обязательного украинского развития».

«Украина на сегодняшний день при наличии политической воли ЕС может быть признана кандидатом, причем кандидатом, который достаточно успешно выполняет требования Евросоюза», - сказал он.

Эксперт отметил, что Копенгагенские критерии вступления в ЕС имеют весьма общий формат, но на сегодняшний день Украина тоже на них ориентируется.

В.КОПИЙКА считает, что этот общий формат позволяет в некотором смысле либерально рассматривать выполнение тем или другим кандидатом требований по вступлению.

По словам эксперта, по ряду параметров, в частности, состоянию экономики, Украину можно сравнивать с балканскими странами, которые были приняты в Евросоюз. Поэтому, отметил он, вопрос в том, готовый ли сегодня ЕС дать такие перспективы Украине.

«Здесь вопрос сложный, и мы с пониманием к нему относимся, поскольку Украина - это страна с 50-миллионным населением, большим экономическим потенциалом, а ЕС еще недавно пережил серьезное расширение, радикальное за всю историю его существования, которое увеличило количество его государств почти вдвое, и это налагает отпечаток на внутренние проблемы, которые ЕС переживает относительно институционного реформирования, бюджета”, - сказал В.КОПИЙКА.

В то же время эксперт подчеркнул, что прогресс в Евросоюзе, который сейчас проявляется в успешной ратификации Лиссабонского договора, открывает для Украины достаточно серьезные перспективы для дальнейших переговоров по евроинтеграции.

«Разумеется, это не означает, что нам не нужно ничего делать. У нас очень много проблем и экономического, и политического характера, но Украина в принципе имеет серьезный прогресс на пути к евроинтеграции», - добавил В.КОПИЙКА.