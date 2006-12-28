Украина попала в двадцатку самых диких стран мира

Украина попала в двадцатку худших стран для налогоплательщиков. К этому выводу пришли Всемирный банк (ВБ) и PricewaterhouseCoopers (PwC), проанализировав уровень налоговых ставок и методы сбора налогов, пишут российские «Ведомости».

В докладе Paying Taxes ВБ и PwC исследовали 175 налоговых систем мира. Они оценивали их по критериям уровня налогового бремени, простоты законодательства, временных затрат на уплату налогов и их количества.

Главная проблема налоговых законов - их сложность и запутанность, считают авторы. В 2005 году каждая фирма в мире представила в среднем 35 страниц налоговых деклараций (от 175 страниц в Камеруне до 17 в Австралии).

Рейтинг по всем показателям возглавляют Мальдивы: это налоговый рай, где для уплаты одного налога (9,3% дохода) компании необходимо меньше часа в год. В 20 лучших входят ОАЭ, Ирландия, Швейцария, Новая Зеландия, Дания и Норвегия.

В числе худших - 20 стран: Боливия, Венесуэла, Китай, Алжир, Украина и Белоруссия. Последняя обладает самой «запутанной» системой, по количеству платежей лидирует Узбекистан (130), по временным затратам - Бразилия (2600 часов), а налоговое бремя выше всего в Гамбии - 291,4% прибыли.

Один из авторов исследования, экономист Всемирного банка Рита Ромальо отмечает, что бедные страны имеют более запутанную систему и высокие ставки, поэтому 80% их бизнеса работает неофициально и налогов не платит.

В 2004-2006 гг. 33 страны снизили налоговые ставки, семь - сократили число налогов.

Самое запутанное законодательство в Великобритании. Ее свод налоговых правил состоит из 8300 страниц, причем половина из них принята за последнее десятилетие. Больше налоговый кодекс только в Индии (9000 страниц), в России - всего 700. Зато в Британии самое низкое налоговое бремя (35,5% прибыли) среди развитых стран.

В Белоруссии компании обязаны заплатить 125 платежей. Несмотря на льготы, сборы составляют 186% прибыли, а на их уплату надо 1188 часов в год. А Афганистан даже наличие всего двух налогов (36,6% прибыли) не спасает от 275 часов в год на их оформление. В Гонконге бизнесменам хватает 80 часов на уплату всего четырех налогов (29% прибыли).

Российские компании обязаны платить 23 налога, составляющих 54,2% прибыли. На уплату налогов в России уходит 256 часов в году. В мире в среднем - 332 часа.

Обком