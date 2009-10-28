Луценко отказался вооружать Меджлис

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО отвергает возможность предоставления разрешения членам Меджлиса крымско-татарского народа на ношение оружия в связи с угрозами экстремистской группировки «Ат-Такфир валь-Хиджра» ликвидировать руководство Меджлиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Ужгороде заявил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

В частности, Ю.ЛУЦЕНКО напомнил, что милиция провела ряд оперативно-розыскных мероприятий по выявлению террористической группировки на территории АР Крым. К сожалению, добавил министр, из-за разглашения секретности не удалось провести еще ряд соответствующих мероприятий, а также задержать лидеров этой экстремистской группировки. “В частности, мы так и не смогли задержать руководителя движения, известного как Рыжий Араб, который теперь перешел на нелегальный статус. Однако задержали его заместителя по джихаду”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом, по словам министра, в ходе следственных действий был установлен план по организации убийства руководителя Меджлиса крымско-татарского народа М.ДЖЕМИЛЕВА и его заместителя Рефата ЧУБАРОВА.

«С разрешения господина ДЖЕМИЛЕВА я обнародовал эту информацию и предложил ему получить охрану МВД. На этот момент могу заявить лишь одно: охрана будет осуществляться исключительно Государственной службой охраны МВД Украины, и исключительно этих двух лиц”, - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО, отметив, что “никакой Меджлис никто вооружать не будет”.

“Никакого вооружения каких-либо общественных организаций просто не может быть. В том числе это касается и Меджлиса крымско-татарского народа» - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 26 октября министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что активисты «Ат-Такфир валь-Хиджра» «приговорили к смерти» М.ДЖЕМИЛЕВА и его близких соратников, а также готовились осуществить ряд террористических актов с применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Министр заявил, что Меджлис является «серьезной угрозой» для «Ат-Такфир валь-Хиджра», поскольку «поддерживает традиционный ислам» и критикует деятельность радикальных движений.

Лидер Меджлиса крымских татар, народный депутат Украины Мустафа ДЖЕМИЛЕВ, которому активисты радикального движения «Ат-Такфир валь-Хиджра» вынесли смертный приговор, отказался от охраны, предложенной Министерством внутренних дел.

«Эти экстремисты являются всего лишь орудием в руках определенных и достаточно мощных спецслужб, которые ставят целью дестабилизировать ситуацию в Украине. То есть люди здесь не имеют особого значения, а следовательно, охрана того или иного человека ничего не решит», - сказал М.ДЖЕМИЛЕВ.

Вместе с тем, отметил лидер крымских татар, «поскольку объектами преследования избрали руководителей Меджлиса», он предложил, «чтобы всем 33 членам Меджлиса было выдано разрешение на хранение и ношение оружия».