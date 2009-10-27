Генпрокуратура отказалась менять адвоката Пукачу

Генеральная прокуратура отказала адвокату Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентине ТЕЛИЧЕНКО в требовании заменить адвоката Алексея ПУКАЧА Николая ЛАПТИЕВА, которой защищал в суде одного из убийц журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом В.ТЕЛИЧЕНКО сообщила УНИАН.

По ее словам, еще в августе этого года, узнав о том, что защитником А.ПУКАЧА назначен тот же адвокат, который защищал одного из осужденных исполнителей убийства, а именно – Александра ПОПОВИЧА, она обратилась в ГПУ с ходатайством о замене защитника А.ПУКАЧА.

«Интересы ПОПОВИЧА как исполнителя и ПУКАЧА как организатора преступления противоречат между собой, а, следовательно, назначение одного и того же адвокат этим лицам является нарушением требований статьи 61 УПК Украины», - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО. "Тем не менее, - добавила она, - руководитель следственной группы отказал в удовлетворении упомянутого ходатайства, указав на то, что не видит противоречия интересов ПУКАЧА и ПОПОВИЧА".

Как отметила адвокат, получив такой ответ, она обратилась в Институт государства и права им. В.Корецкого НАН Украины, и получила научно-правовой вывод, который подтвердил ее точку зрения. «Орган досудебного следствия при назначении защитника ПУКАЧА А.П, как обвиняемого в совершении убийства Г.Гонгадзе должен строго придерживаться требований ч.ч.2 и 3 ст.61 УПК Украины. Следовательно, ПУКАЧУ А.П. должен быть назначен защитник, который по данному делу не оказывал юридическую помощь лицам, интересы которых противоречат интересам ПУКАЧА А.П. Адвокат, который ранее осуществлял защиту ПОПОВИЧА А.В, как обвиняемого в убийстве Г.Гонгадзе, не может быть назначен защитником ПУКАЧА А.П.», - процитировала ответ института В.ТЕЛИЧЕНКО.

Следовательно, продолжила она, в октябре я повторно обратилась в ГПУ с ходатайством о замене защитника, приложив выводы Института государства и права. Однако ГПУ решила игнорировать разъяснение научных работников и снова отказала в удовлетворении ходатайства.

«К сожалению, обжаловать в суде такую позицию ГПУ я смогу только когда следствие будет закончено, УПК не предусматривает возможности обратиться по данному вопросу в суд сейчас. А когда следствие будет закончено – исправлять ошибку следователей и прокуроров ГПУ будет уже поздно. Такое решение ГПУ - путь на избежание уголовной ответственности для ПУКАЧА. ГПУ это делает или вследствие непрофессионализма, или с умыслом. Непрофессионализм можно было исправить, руководствуясь разъяснением научных работников, но это не было сделано, поэтому я склоняюсь к тому, что это умысел», - констатировала В.ТЕЛИЧЕНКО.

Справка УНИАН. Убийство Г.Гонгадзе было совершено осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве журналиста трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА, и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый – бывший начальник Главного управления уголовного розыска Департамента внешнего наблюдения МВД А.ПУКАЧ находился в розыске с 2005 года.

21 июля с.г. в селе Молочки Чудновского района Житомирской области А.ПУКАЧ был задержан.

После его задержания заместитель председателя СБУ Василий ГРИЦАК сообщил, что А.ПУКАЧ назвал заказчиков убийства Г.Гонгадзе и пообещал показать следователям место, где находится голова журналиста.