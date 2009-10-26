Луценко: следователи МВД не оставят дело о растлении детей

Представители Министерства внутренних дел Украины продолжат работать в составе группы по расследованию резонансного уголовного дела о растлении двух детей, несмотря на решение о передаче этого дела из Главного следственного управления МВД в производство Генеральной прокуратуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

«В мощной общей следственно-оперативной группе находятся и будут находиться как следователи прокуратуры, которые фактически вели допросы последние недели не меньше, чем их вели работники МВД, будут следователи МВД, будут оперативники Управления по борьбе с организованной преступностью, Департамента уголовного розыска. Некоторые говорят о возможном привлечении туда (в состав группы) и работников СБУ. Там уже есть два представителя (спецслужбы), возможно, их количество будет усилено», - сказал министр. Он назвал группу единым организмом.

При этом он отметил, что не имеет претензий к Генпрокуратуре из-за решения забрать дело. «Я не имею никаких претензий к коллегам», - сказал руководитель МВД.

По словам министра, Генпрокуратура имеет право вытребовать дело. «Если дело приобретает чрезвычайный общественный резонанс, а также если есть заявления от депутатов, адвокатов, потерпевшей стороны, они (в ГПУ) вправе принимать такие решения», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его мнению, передача дела мало что изменит. «То, что сегодня подпись будет ставить не следователь МВД, а следовать Генпрокуратуры - ничего не изменит», - считает министр.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что сотрудники Генпрокуратуры присутствовали «на каждом следственном действии».

Министр призвал народных депутатов прекратить «политическую истерию» вокруг этого уголовного дела.