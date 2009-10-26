Гендиректора Артека угрожают «поставить на счетчик» и убить?

Министерство внутренних дел охраняет генерального директора международного детского центра «Артек» Бориса НОВОЖИЛОВА, который находится в больнице в Киеве, из-за поступивших в его адрес угроз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель МВД Юрий ЛУЦЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

«Следствие получило сообщение о том, что был телефонный звонок от гражданина, который угрожает через три дня, начиная с субботы, включить счетчик относительно господина директора «Артека», если он не выполнит его требований», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По словам министра, звонивший предупредил: если руководитель детского центра не выполнит его условий, то будет убит.

«Возможно, это просто звонок не совсем адекватного человека под воздействием всей истерии вокруг этого дела, а возможно, это серьезная угроза, поэтому мы и поставили охрану, которая охраняет жизнь господина НОВОЖИЛОВА», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Министр отказался уточнить, какие требования выдвигал звонивший. «Я не имею права их разглашать», - заявил глава МВД.

Как сообщал УНИАН, 23 октября Б.НОВОЖИЛОВ после интенсивной терапии переведен из реанимационного отделения в обычную палату. С вечера пятницы, 23 октября, к Б.НОВОЖИЛОВУ в больнице приставлена охрана МВД, сообщила его пресс-секретарь Людмила ЛОЗОВАЯ.

Б.НОВОЖИЛОВ был госпитализирован 18 октября после того, как правоохранительные органы в ходе расследования уголовного дела о возможном развращении несовершеннолетних в «Артеке» начали обыскивать квартиры его родственников в Киеве.