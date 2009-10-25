Из Преображенской церкви украли иконы и Евангелие

Неизвестные похитили из Преображенской церкви в селе Мошни Черкасской области две деревянные иконы и Евангелие 1902 года.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Черкасской области, в воскресенье утром прихожанка этой церкви, придя в храм, не увидела навесного замка на дверях. Об этом женщина сразу сообщила настоятелю церкви.

Отец ОЛЕГ обнаружил сломанный замок и на других дверях церкви. Грабители вынесли из храма две деревянные иконы: "12 апостолов и Спаситель", "Коронация", а также Святое Письмо.

По словам стражей порядка, воры ориентировались на возраст икон, выбирая самые древние из них.

Работники милиции допускают, что кража совершена ночью. В храме обнаружены несколько вещественных доказательств, которые должны вывести на грабителей. Однако, стражи порядка обращаются ко всем с просьбой помочь в раскрытии преступления.