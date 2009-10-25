В Сумы привезли частицу мощей блаженной Матроны Московской

В Сумы в Спасо-Преображенский кафедральный собор привезли ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь Сумской епархии протоиерей Максим ДЕНИСЕНКО, частица мощей блаженной отныне будет находиться в Спасо-Преображенском соборе постоянно. Ее доставили сюда по благословению Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА.

В свое время с просьбой об этом к Патриарху обратился Епископ Сумской и Ахтырский ЕВЛОГИЙ.

Встречать святыню пришли сотни жителей областного центра.

Блаженная Матрона родилась в 1885 году в селе Себино Епифанского уезда Тульской губернии. От рождения Матрона была слепой, но уже с детства являла дар прозорливости, исцеления и чудотворений. В 1925 году Матрона переехала в Москву и жила в ней до конца своих дней. В годы гонений на церковь и дни Великой Отечественной войны, она совершала духовно-молитвенное служение, которое многих отвратило от гибели и привело ко спасению.