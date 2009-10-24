В газете «Экспресс» думают, что по редакции стреляли милиционеры

Коллектив львовской газеты «Экспресс» не исключает, что обстрелы редакции могли осуществлять сами же работники милиции.

Об этом заявила УНИАН заместитель стратегического редактора газеты «Экспресс» Светлана МАРТЫНЕЦ.

«После последних заявлений правоохранителей мы допускаем, что в нас стреляли милиционеры, вот лишь не знаем нынешние или бывшие, и с какой целью», - отметила С.МАРТЫНЕЦ.

По ее словам, к этому выводу в редакции пришли, учитывая то, как ведется расследование фактов неоднократных обстрелов редакции, и попытки стражей порядка «очернить нас и обелить себя».

«Публичное высказывание генерала, что «стреляли изнутри», еще раз ставит под сомнение профессиональность не только главного милиционера Львовщины, но и всех правоохранительных органов, которые ему подчиняются. Генерал издевается над журналистами, или ему нравится вести двойную игру, противореча самому себе? Эксперты из милиции несколько раз осматривали следы от выстрела, исследовали не только то, что выстрелы проведены извне, но и квартиру, откуда стреляли», - заявила С.МАРТЫНЕЦ.

Комментарии руководителей львовской милиции относительно обстрелов редакции в «Экспрессе» расценивают как некомпетентность руководства стражей порядка и «информационную войну».

«Сегодня мы ставим под сомнение профессиональность не только начальника ГУ МВД Украины генерал-лейтенанта ПИСНОГО, но и начальника милиции Львова господина ЦИКАЛО. Последний заявил, что разбитое пулями стекло в милиции находится на экспертизе и что выстрелы по редакции «даже не тянут на хулиганство». Стекло никто не снимал, оно не на экспертизе, а в редакции. Стоит там, где и стояло, пробитое пулями», - отмечает заместитель редактора.

Как сообщал УНИАН, львовская газета "Экспресс" на своем официальном сайте 22 октября опубликовала заявление, в котором говорится, что “рабочие кабинеты журналистов "Экспресса" уже в третий раз обстреливают боевыми патронами.

23 октября начальник ГУ МВД Украины во Львовской области Василий ПИСНЫЙ заявил, что стражи порядка рассматривают несколько версий, не исключая хулиганских действий, а также проводится проверка относительно того, что выстрелы могли быть и изнутри помещения.