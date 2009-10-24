В Черкасской области накрыли подпольное производство сыра

В селе Мошны Черкасского района работники милиции обнаружили подпольный завод по производству сыра, который организовал гражданин Грузии.

В арендованном доме он организовал производство твердых сыров и сыра "Сулугуни", сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Черкасской области.

Мужчина заинтересовал правоохранителей тем, что скупал у местного населения молоко. Когда милиционеры посетили его дом, то увидели подпольный завод, работающий в антисанитарных условиях.

Изготовленную продукцию гражданин Грузии расфасовывал в полиэтиленовые пакеты и продавал по всей Украине. Проверяя документы, работники милиции не нашли у него разрешений заниматься такой деятельностью. К тому же, сам злоумышленник находился на территории Украины незаконно, отметили в ГУ МВД.

Изъятую продукцию отправили на исследование, а против иностранца выдвинули обвинение согласно законодательству. Сейчас готовятся документы для депортации гражданина Грузии.

При этом в ОСО отметили, что осенью прошлого года в одном из помещений местной оптовой базы в Черкассах правоохранители уже обнаруживали подпольный цех по изготовлению сыров, производство которых происходило в антисанитарных условиях без соответствующих разрешений. Тогда милиционеры задержали и депортировали этого же гражданина Грузии, задержанного ныне в селе Мошны. Он вернулся в Украину, и снова начал в Черкасской области производство такого же сыра.