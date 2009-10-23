Арестован сухогруз, в команде которого - граждане Украины

Власти Демократической Республики Конго арестовали панамский сухогруз, в команде которого - граждане Украины и Филиппин.

Как сообщает NEWSru, по данным агентства Sapa, судно Xland под панамским флагом было задержано у атлантического побережья Конго на рейде у главного порта страны Матади.

По предварительным данным, причина задержания - расправа команды над четырьмя конголезцами, которые незаконно проникли на борт судна и пытались проследовать "зайцами", передает ИТАР-ТАСС. Их избили и выбросили за борт, судьба одного из них до сих пор не известна. Остальных спасли конголезские ВМС. Начато расследование инцидента.