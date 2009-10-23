Электроэнергетический совет СНГ соберется в субботу

24 октября в Кишиневе состоится очередное 36 заседание Электроэнергетического совета СНГ.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре министерства энергетики РФ, в ходе заседания планируется обсудить подготовку энергосистем государств Содружества к работе в осенне-зимний период 2009-2010 гг., рассмотреть вопросы актуализации Договора об обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем государств-участников СНГ и сотрудничество в реализации совместных решений Еврэлектрик и ЭЭС СНГ по подготовке к созданию общего электроэнергетического рынка.

Кроме того, участники Электроэнергетического совета СНГ обсудят концепцию сотрудничества государств в сфере энергетики и план первоочередных мероприятий по ее реализации. В повестке заседания также другие вопросы сотрудничества в электроэнергетической сфере.