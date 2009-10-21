Рейтинг свободы прессы: Украина на одной позиции с Сенегалом

Украина в Индексе свободы прессы «Репортеров без границ» потеряла две ступени, опустившись с 87-го места в 2008 году на 89-ое место в 2009 году.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом свидетельствует обнародованный 20 октября рейтинг за 2009 год.

В нынешнем рейтинге Украина делит свое 89-ое место вместе с Сенегалом.

Первое место в Индексе принадлежит сразу пяти странам: Дании, Финляндии, Ирландии, Норвегии и Швеции.

Во вступительном слове к представленному Индексу “Репортеры без границ” обращают внимание на то, что впервые с 2002 года в первой двадцатке количество европейских стран уменьшилось с 18-ти до 15-ти. При этом самое большое падение среди европейских стран зафиксировано в Словакии, которая опустилась на 37 мест, - на 44-ю ступень рейтинга из-за принятия парламентом закона, который установил автоматическое право на ответ, чем, в частности, расширил влияние Министерства культуры на публикации в печати.

“Репортеры” также обращают внимание на то, что в таких европейских странах как Италия (49-ое место) и Испания (44-ое место) журналисты подвергаются физическим угрозам.

Среди стран СНГ самое лучшее место в Индексе в Грузии, которая поднялась на 81-ую ступень со 120-й в 2008 году.

Дальше следуют Украина, Армения (111-ое место), Таджикистан (113-ое место), Молдова (114-ое место).

Россия в Индексе резко опустилась на 153-ое место со 141-го год назад и находится даже ниже Беларуси, которая заняла 151-ое место. Такое перемещение России объясняется, в том числе продолжающимися убийствами и нападениями на журналистов и активистов-правозащитников.