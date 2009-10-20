СБУ разыскивает еще одного сотрудника харьковской милиции

Служба безопасности Украины осуществляет розыск еще одного сотрудника харьковской милиции, подозреваемого в причастности к организации торговли наркотиками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Управления СБУ в Харьковской области Андрей МУХАТАЕВ, комментируя задержание сотрудниками пограничной службы при попытке пересечения государственной границы Украины и России одного из двух сотрудников милиции, которые находились в розыске.

По информации А.МУХАТАЕВА, размещенной на официальном сайте Харьковской облгосадминистрации, задержанный милиционер подозревается в причастности к организации торговли наркотиками. При задержании сотрудник правоохранительных органов пытался убежать, оказывал сопротивление.

«Сейчас органы прокуратуры готовят в отношении него материалы для избрания меры пресечения в виде удержания под стражей. Это все, что могу сказать на данный момент. Второй сотрудник милиции продолжает находиться в розыске, проводятся соответствующие розыскные мероприятия», - сообщил А.МУХАТАЕВ.

По его словам, в рамках расследования резонансного преступления о наркоторговле интенсивно проводятся следственные действия, устанавливается круг лиц, которые в той или иной степени способствовали деятельности этой группы или принимали в ней участие.

«Информации много, она всесторонне изучается, исследуется, и в этой работе мы находим полное понимание и полное взаимодействие с руководством Главного управления МВД Украины в Харьковской области. Рано или поздно все участники этой преступной группировки понесут наказание по закону Украины, в этом у меня нет никакого сомнения», - заверил А.МУХАТАЕВ.

Как сообщал УНИАН, при пересечения украинско-российской государственной границы был задержан замначальника уголовного розыска харьковской городской милиции Александр КОШЕЛЬ, подозреваемый в причастности к торговле наркотиками. По словам прокурора Харькова Евгения ПОПОВИЧА, «Александра КОШЕЛЯ задержали работники пограничной службы во время пересечения границы в ночь с 19 на 20 октября. Он оказал сопротивление работнику службы при проверке документов». Е.ПОПОВИЧ сообщил, что А.КОШЕЛЬ «проходит по делу о торговле наркотиками». Он также отметил, что прокуратура занимается установлением процессуального статуса задержанного.