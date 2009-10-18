«Свобода» требует ввести смертную казнь за преступления против нации

Всеукраинское объединение «Свобода» инициирует введение смертной казни в Украине за преступления против нации и против государства. Об этом сегодня в Ивано-Франковске на вече «Воля нации против произвола кланов» заявил председатель ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам О.ТЯГНИБОКА, Украина нуждается в «радикальной очистке во власти».

«Радикальная очистка - введение смертной казни в Украине за преступления против нации и против государства, иначе вопрос не решишь. Но для этого нужна политическая воля тех, кто будет при власти. Надеюсь, что это будет очень скоро», - отметил лидер ВО «Свобода».

По его мнению, вся украинская власть «прогнившая и коррумпированная». «Все переступили пределы. То, что творят они, можно сравнить сегодня с библейским Содомом и Гоморрой. Поскольку иначе назвать это нельзя. Эта власть переступила границы», - отметил О.ТЯГНИБОК,

Лидер ВО «Свобода» акцентировал на необходимости проведения люстрации власти.

«Люстрация предусматривает устранение бывших негодяев, которые довели государство до нынешнего состояния», - сказал оратор на митинге. Он сообщил, что «Свобода» подала в Верховную Раду законопроект «О люстрации в Украине», «статья 5-я которого предусматривает временное запрещение занимать определенные должности. По этому законопроекту не допускаются к власти временно, например на 10 лет, «кто состоянием на 1 января 1992 года работали на руководящих должностях Компартии СССР от уровня районного комитета и выше, были членами бюро этих комитетов, членами ЦК КПСС и тому подобное; работали в должности секретаря партийного комитета КПСС на предприятии, учреждении, организации; работали в руководящих должностях КГБ или в штате 5-го управления КГБ СССР; работали в должности начальника политического отдела управления в советской армии или в министерстве внутренних дел Советского Союза и т.п.».

О.ТЯГНИБОК привел данные изучения биографических данных чиновников центральной власти на предмет их причастности к сотрудничеству со спецслужбами. «Состоянием на 2009 год с 909 проверенных биографий - 4%, то есть 38 человек сами признали, что были агентами КГБ, 47% или 422, вероятно, сотрудничали с КГБ Советского Союза, 15% или 133 человека занимали высокие должности в Коммунистической партии, 47% или 440 человек, вероятно, занимали именно такие должности», - отметил лидер ВО «Свобода».