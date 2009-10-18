Трое людей погибли при пожаре в Днепродзержинске
11:23, 18 октября 2009Общество
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Причина - курение в нетрезвом виде
Вчера в 21.40 в Днепродзержинске Днепропетровской области в квартире на четвертом этаже четырехэтажного жилого дома в результате неосторожного обращения с огнем при курении в нетрезвом виде возник пожар, вследствие которого погибли трое людей.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, еще один человек с отравлением продуктами горения средней степени тяжести госпитализирован.
В 23.20 отделением Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован.
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