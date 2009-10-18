Трое людей погибли при пожаре в Днепродзержинске

Вчера в 21.40 в Днепродзержинске Днепропетровской области в квартире на четвертом этаже четырехэтажного жилого дома в результате неосторожного обращения с огнем при курении в нетрезвом виде возник пожар, вследствие которого погибли трое людей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, еще один человек с отравлением продуктами горения средней степени тяжести госпитализирован.

В 23.20 отделением Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован.