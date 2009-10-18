Тимошенко: украинская еда помогает от кризиса

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила работников пищевой промышленности с профессиональным праздником.

Как сообщили УНИАН в управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров, в поздравлении Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что трудовые коллективы отрасли вносят неоценимый вклад в обеспечение развития экономики, изготовляя почти пятую часть всего объема промышленной продукции страны.

Она подчеркнула, что на внутреннем рынке удельный вес отечественной пищевой продукции составляет почти 95%.

По словам премьера, продовольственные товары украинских торговых марок отвечают также требованиям наиболее прихотливых потребителей внешнего рынка, о чем свидетельствует постоянно растущий в мире спрос на продукты питания отечественного производства.

“Глубоко благодарна вам за честный, добросовестный и эффективный труд, за то, что даже в условиях мирового финансового кризиса ваша отрасль демонстрирует стабильные темпы роста. От всей души желаю вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, жизненного благополучия и новых успехов!”, - отмечается в поздравлении Ю.ТИМОШЕНКО.