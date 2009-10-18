Школьников сводили в изолятор временного содержания на экскурсию

Во Львове во время Недели права педагоги организовали для девятиклассников экскурсию в изолятор временного содержания, который находится во Львовском городском управлении внутренних дел.

Как рассказал УНИАН начальник ОСО ГУ МВД Украины во Львовской области Денис ХАРЧУК, в октябре для львовских школьников проводится неделя правовых знаний. В эти дни для них читают правовые лекции, для них организуют встречи с юристами, а также экскурсии.

«В нашей школе давно был запланирован визит в изолятор временного содержания, чтобы ученики сами увидели и оценили все так называемые «прелести» среды, где находятся задержанные», – сообщила педагог-организатор школы №21 Анжела ТЕРЛЕЦКАЯ.

Школьникам рассказали об истории здания, где сейчас расположен ИВС, показали камеры для задержанных.