В Неаполе застрелили гражданина Украины

В Сочельник на одном из неаполитанских рождественских базаров был убит гражданин Украины, 52-летний Александр Кеба, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Ansa».

По его сведениям, преступление произошло на одном из рынков вблизи центрального вокзала, куда А.Кеба пришел вместе с женой.

Преступники, открывшие по нему огонь из пистолетов, подъехали на мотороллере и, произведя серию выстрелов, немедленно скрылись. Когда появились врачи “скорой помощи", украинец был уже мертв.

Уровень преступности в Неаполе в последнее время - один из главных предметов беспокойства итальянского правительства: этой осенью был даже создан специальный комитет при МВД, за деятельностью которого пристально следит президент Джорджо НАПОЛИТАНО, который сам родился в Неаполе.