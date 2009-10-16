Суд запретил киевлянам мешать строительству под Софией Киевской

Судья Шевченковского суда Киева издал постановление, которым запретил жителям столицы препятствовать строительству вблизи Софии Киевской на улице Гончара, 17-23.

Об этом сообщает Интернет-портал “Сохрани древний Киев”.

Решение вынесено еще 10 августа по делу об иске общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционно-строительная группа” к ряду жителей Киева и общественной организации “Я - киевлянин” о признании права на застройку по адресу ул. Гончара, 17-23, и возмещении ущерба.

На портале “Сохрани древний Киев” представлена скан-копия данного постановления суда.

Согласно документу, жителям столицы запрещено “совершать любые действия, направленные на недопущение осуществления обществом с ограниченной ответственностью “Инвестиционно-строительная группа” строительства по адресу: г. Киев, ул. Гончара 17-23, жилого комплекса с помещениями общественного назначения и встроенным паркингом в соответствии с согласованной и утвержденной в соответствующем порядке проектной документацией”.

Как отмечают представители организации “Сохрани древний Киев”, только 15 октября ответчики, в который раз пересматривая дело, случайно наткнулись на постановление от 10 августа. О существовании данного документа их не проинформировали, утверждает общественная организация. Активисты подчеркивают, что 10 августа 2009 года очередной иск к жителям был только принят к рассмотрению – речь идет о требовании застройщика разрешить ему беспрепятственное осуществление строительных работ и возместить якобы нанесенный обществу ущерб, который составляет 540 тыс. грн.

По данным общественной организации, уже в третий раз застройщик ООО «Инвестиционно-строительная группа» пытается с помощью суда повлиять на жителей Киева, которые выступают против скандальной застройки на ул. Гончара, 17-23. Акции протеста, которые уже год организуют местные жители, имеют целью прекращение строительства, грозящее разрушением близлежащих старинных домов и Софии Киевской.

Активисты отмечают, что изданное 10 августа постановление лишает киевлян их конституционного права на протесты против незаконной застройки. Данное решение суда противоречит ст 39 Конституции Украины, которая предусматривает право на свободное выражение своих убеждений.

Как сообщал УНИАН, 22 июля ООО «Инвестиционно-строительная группа», выступающее застройщиком жилого дома по ул. Олеся Гончара, 17-23, в Шевченковском районе Киева, заявила, что не намерена отказываться от продолжения строительства объекта, невзирая на все преграды.