Из-за решения Минюста украинцы останутся без ипотеки?

Благодаря нововведениям Минюста в ближайшее время количество судебных исков от банков о взыскании задолженности заемщиков по ипотечным договорам увеличится в несколько раз, пишет еженедельник «Комментарии:».

В соответствии с нововведениями в порядке исполнения нотариальных действий, утвержденными Министерством юстиции Украины нотариусы могут осуществлять исполнительные надписи на ипотечных договорах (на их основании проводится взыскание задолженности) из-за просрочки выплаты заемщиком только по окончании срока их действия. «То есть сейчас кредитор может получить исполнительную надпись на договоре ипотеки только при условии, что закончился срок основного обязательства (кредита). Поскольку большинство ипотечных договоров заключали на 15–25 лет, банкиры уже не смогут воспользоваться услугами нотариусов для быстрого взыскания задолженности по кредитам», - объясняет начальник управления кредитной политики Platinum Bank Наталия МАЦИЕВСКАЯ.

До этого времени выполнение нотариусом исполнительной надписи на ипотечном договоре оставалось самым быстрым способом взыскания на предмет ипотеки. К тому же, внесудебное рассмотрение давало банкирам дополнительный «плюс» — возможность самостоятельно реализовывать залоги, избегая исполнительной службы, отмечает издание.

Теперь финансистам придется прибегать к альтернативным способам решения проблемы. «Кроме исполнительной надписи нотариуса, существует еще два пути погашения задолженности. Первый - договориться с заемщиком полюбовно, заключив с ним договор об удовлетворении требований ипотекодержателя. Здесь главная проблема заключается в том, что в этом случае заемщик должен признать все выдвинутые к нему банком требования, в том числе и об уплате финансовых санкций. Второй - получить решение суда (хозяйственного, местного, третейского) о взыскании активов должника в счет погашения кредита, который подлежит принудительному исполнению в порядке, предусмотренном законом об исполнительном производстве», — рассказывает ассоциированный партнер компании «Можаев и партнеры» Андрей ЧЕРНЫШЕНКО.

Лавина исков от банков, уже хлынувшая в суды, может затормозить рассмотрение на три-шесть месяцев, а иногда и больше. «Получение решения суда может растянуться даже на несколько лет, что являются хорошей новостью для недобросовестных ипотекодателей, которые сознательно не собираются выполнять свои обязательства по договору и планируют максимально долго использовать предмет ипотеки в своих личных целях», - убежден Александр ПИВАК, юрист адвокатской компании Arzinger. Следовательно, делают вывод «Комментарии:», одним из последствий принятого Минюстом документа может стать окончательное исчезновение ипотечного кредитования.