Преждевременная зима натворила бед в 12-ти областях Украины

Из-за сильного ветра и снега наиболее пострадала Львовщина – без света свыше 600 населенных пунктов. Без водоснабжения Сколе, Николаев, Дрогобыч, Стебник и несколько районов Львова. Энергетики уже дали свет шести районным больницам области.

На Ивано-Франковщине обесточены 242 населенных пункта. Под весом мокрого снега деревья здесь ломались, как спички, обрывая электрические линии. Последствия стихии ликвидируют сто спецбригад. Говорят, электросети повреждены больше, чем при прошлогодней июльской стихии. И призывают людей сообщать о местах обрывов и не подходить к ним.

На Закарпатье больше всего пострадал Иршавский район. Ветер срывал крыши и бил оконные стекла в домах. Из-за сильных осадков поднялся уровень воды в реках – на два метра в Боржаве и на полутора в Тисе возле Хуста.

Сегодня на западе Украины объявлено штормовое предупреждение: в горах мокрый снег, в низинах – сильный дождь. И мороз до минус семи.

ICTV