Севастопольские власти поспорили насчет денег из России

Севастопольская городская государственная администрация опровергает заявление председателя горсовета Валерия САРАТОВА о том, что Россия якобы больше не намерена выделять средства из федерального бюджета на социально-экономическое развитие города.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе по делам прессы и информации Севастопольской горгосадминистрации, первый заместитель председателя ГГА Владимир КАЗАРИН, в частности, заявил: «Севастополь и Российская Федерация продолжают тесно взаимодействовать в рамках межправительственных договоренностей, а также успешно реализовывать совместные проекты по социально-экономическому развитию нашего города. Ни о каком сворачивании социальных программ со стороны России в отношении Севастополя речи не идет».

По словам В.КАЗАРИНА, распространенное в СМИ заявление главы горсовета вызывает недоумение и не соответствует существующему уровню отношений между Севастополем и Российской Федерацией. Он добавил, что «2 октября в Москве были согласованы «Основные мероприятия в рамках Подкомиссии по вопросам функционирования РФ и его пребывания на территории Украины» и, в соответствии с достигнутыми договоренностями, с 7 по 14 октября в Севастополе работает группа экспертов по выполнению Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством РФ об участии Российской Федерации в развитии социально-экономической сферы Севастополя. Это в очередной раз говорит о не просто рабочих, а о динамично развивающихся отношениях между нашими странами».

В.КАЗАРИН также сообщил, что, согласно методике определения объемов участия Российской Федерации в развитии социально-экономической сферы Севастополя, на 2009 год запланировано финансовое участие российской стороны, в том числе, в таких важных для города проектах как строительство дюкера, проведение работ на полигоне ТБО в Первомайской балке и строительство поликлиники в микрорайоне в бухте Казачьей.

«Мы наращиваем темпы нашего сотрудничества, которое базируется не только на межгосударственных договоренностях, но и традиционных дружеских, добрососедских связях наших стран», - сказал первый вице-губернатор.

Как сообщалось, вчера пресс-служба Севастопольского горсовета сообщила, что в интервью журналистам В.САРАТОВ заявил, что «еще в августе текущего года было получено письмо из Министерства иностранных дел Российской Федерации, в котором россияне предупреждают о том, что денег на социально-экономическое развитие Севастополя больше выделять не будут, поскольку администрация до сих пор не отчиталась за использование выделенных средств ни за 2007 год, ни за 2008». По его словам, «ежегодно сумма, выделяемая бюджетом Российской Федерации, составляет 28 млн. грн. Поскольку до 2017 года осталось еще 8 лет, в общем, цифра составит 200 млн. грн. Если этих средств в бюджете Севастополя не будет, это нанесет прямой ущерб развитию города. И вся вина за это ляжет на плечи администрации».