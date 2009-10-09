Президент остановил действие 5 постановлений Кабмина

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие пяти постановлений Кабинета министров Украины, касающихся привлечения государственными предприятиями иностранных кредитов.

Соответствующий указ главы государства размещен на его официальном сайте.

Согласно документу, Президент по мотивам несоответствия Конституции Украины остановил действие постановлений Кабмина:

- от 5 августа 2009 года № 819 «О привлечении государственным предприятием для снабжения медицинских учреждений «Укрмедснаб» в 2009 году иностранного кредита для реализации инвестиционного проекта по обеспечению лечебно-профилактических заведений оборудованием, транспортными средствами, изделиями медицинского назначения и лекарственными средствами под государственную гарантию»;

- от 9 сентября 2009 года № 993 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 5 августа в 2009 г. № 819» и № 1012 «О привлечении Национальной акционерной компанией «Украгролизинг» в 2009 году иностранного кредита под государственную гарантию для реализации инвестиционного проекта внедрения ресурсосберегающих технологий с закупкой технических средств для заготовки молока и его хранения»;

- от 16 сентября 2009 года № 1025 «О привлечении в 2009 году государственным предприятием для снабжения медицинских учреждений «Укрвакцина» иностранного кредита для реализации инвестиционного проекта по проектированию и строительству лечебно-профилактических заведений, фельдшерско-акушерских пунктов и сельских амбулаторий и оснащения их медицинским и другим оборудованием, обеспечению лечебно-профилактических заведений оборудованием, транспортными средствами, изделиями медицинского назначения и лекарственными средствами под государственную гарантию»;

- а также от 23 сентября 2009 года № 1017 «Вопросы реализации инвестиционного проекта по обеспечению лечебно-профилактических заведений оборудованием, транспортными средствами, изделиями медицинского назначения и лекарственными средствами под государственную гарантию».

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Также глава государства обратился в Конституционный Суд с просьбой рассмотреть вопрос о конституционности вышеперечисленных постановлений Кабинета министров.