Фотовыставка "УПА. История непокоренных" открыласьв Таллине

В Таллине (Эстония) открылась фотовыставка “Украинская Повстанческая Армия. История непокоренных”, созданная в рамках совместного проекта Службы безопасности Украины и Центра исследований освободительного движения на основе документов из советских и немецких архивных источников, внутренних документов Организации Украинских Националистов и Украинской повстанческой армии. В экспозиции представлено более 500 фотографий.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, экспозиция демонстрируется в Военном музее Эстонии имени генерала Лайдонера. Открытие состоялось при участии секретаря Эстонской международной комиссии по расследованию преступлений против человечества Тоомаса ХИИО, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Эстонской Республике Павла КИРЬЯКОВА, представителей дипломатических кругов, научных работников, историков. Презентацию выставки провел руководитель Центра исследований документов освободительного движения Отраслевого государственного архива Службы безопасности Украины Александр ИЩУК.

Т.ХИИО в выступлении во время презентации отметил, что сохранение памяти о прошлом, восстановление правды о тяжелой борьбе с тоталитарной системой очень важно для обеих стран, и выразил убеждение о дальнейшем укреплении добрососедских отношений Эстонии и Украины.

Выставка будет экспонироваться в Таллине до 31 октября, а 1 ноября будет презентована в Афинах - столице Греции.