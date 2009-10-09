На Покрову откроется Мемориальный комплекс украинского казачества

На православный праздник Покрову – 14 октября – в селе Жуки Полтавского района планируют торжественно открыть Мемориальный комплекс украинского казачества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Полтавской райгосадминистрации Сергей АНТОНЮК.

По его словам, построенный комплекс включает в себя часовню Покровы Пресвятой Богородицы, курган памяти и крест погибшим казакам, а также памятные знаки двум летописцам казацкой эпохи – украинцу Самойлу Величко, который жил и был похоронен в Жуках, и словаку Даниэлу Крману, побывавшему на этой земле во время Северной войны, который был свидетелем Полтавской битвы.

В перспективе здесь также планируют открыть музей казацкой славы и установить скульптуру Богородицы – покровительницы украинских казаков.

В разное время на месте Мемориального комплекса стояли три храма. В ХVII веке полтавский казацкий полковник Василий Кочубей построил здесь деревянную церковь. Она была уничтожена пожаром. Огонь уничтожил и ее преемницу – также деревянную церковь. А третью – уже каменную Покровскую церковь – разрушили в советские времена. Теперь жители сел Тахтаулово и Жуки, которые в религиозные праздники вынуждены были ездить в храмы областного центра, получат новую часовню Покровы, принадлежащую Украинской православной церкви Киевского патриархата.