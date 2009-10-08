Кабмин нарушает права человека, обязывая учителей говорить по-украински

Винницкая правозащитная группа обеспокоена постановлением Кабинета министров Украины, которым правительство обязало педагогических работников всех государственных и коммунальных общеобразовательных заведений в рабочее время постоянно применять украинский язык.

Как сообщил корреспонденту УНИАН координатор Винницкой правозащитной группы (ВПГ) Дмитрий ГРОЙСМАН, невыполнение требований постановления правительства грозит педагогам наступлением дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения с работы.

"Установление правительством особого языкового режима для педагогических работников государственных и коммунальных общеобразовательных заведений является превышением властной компетенции правительства Украины, определенной Конституцией и законам Украины", - отмечают в ВПГ.

По информации правозащитников, статья 10 Конституции Украины, которой установлен государственный статус украинского языка, одновременно определяет, что «в Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины». Действующим законом «О языках в Украинской ССР» прямо установлено, что выбор языка общения между людьми является неотъемлемым правом самих граждан. В соответствии со статьей 4 данного закона, языками межнационального общения в Украине являются украинский, русский и другие языки. Статьей 5 данного закона определено, что гражданам «гарантируется право пользоваться своим национальным языком или любым другим языком».

Также, по данным ВПГ, данным постановлением Кабмина игнорируется резолютивная часть решения Конституционного Суда Украины от 14 декабря 1999 года по делу об официальном разъяснении положений статьи 10 Конституции Украины относительно применения государственного языка органами государственной власти, органами местного самоуправления и использования его в учебном процессе в учебных заведениях Украины (дело о применении украинского языка). Этим решением подтверждено, что в государственных и коммунальных учебных заведениях наряду с государственным языком в соответствии с положениями Конституции Украины, в частности части пятой статьи 53, и законов Украины, в учебном процессе могут применяться и изучаться языки национальных меньшинств.

"К величайшему сожалению, авторы позорного постановления КМУ №1033 забыли и о европейских стандартах функционирования языков, в частности и призывы Совета Европы к языковому многообразию и стимулированию освоения европейцами двух и больше языков, которые содержатся в Рекомендации Комитета министров Совета Европы «О современных языках» от 17 марта 1998 года", - отмечают винницкие правозащитники.

Учитывая возможные массовые нарушения прав человека и законов Украины в случае вступления в силу данного постановления, Винницкая правозащитная группа призывает Кабмин не допустить его официальной публикации и пересмотреть постановление до вступления его в силу.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины постановлением № 1033 от 30 сентября утвердил изменения к Положению об общеобразовательном учебном заведении.

В частности, согласно изменениям, в государственном и коммунальном общеобразовательном учебном заведении языком обучения признается украинский язык. Наряду с украинским языком в учебно-воспитательном процессе в государственных и коммунальных общеобразовательных учебных заведениях могут применяться и изучаться языки национальных меньшинств.

Изменениями предусмотрено, что в рабочее время в государственном и коммунальном общеобразовательном учебном заведении постоянно должен применяться украинский язык, а в государственном и коммунальном общеобразовательном учебном заведении с обучением на языке национального меньшинства наряду с украинским языком - также язык, которым осуществляется учебно-воспитательный процесс в этом заведении.