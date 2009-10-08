Сегодня - День юриста

8 октября 2009 года юридическая общественность Украины в двенадцатый раз за время независимости празднует свой профессиональный праздник – День юриста.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК в своем приветственном слове выразил уверенность, что утверждение идеалов добра и справедливости останутся жизненным кредо всех законодателей страны.

Министр пожелал украинским юристам, чтобы их профессиональные усилия были вознаграждены доверием и уважением простых людей, уверенностью граждан в надежной и справедливой защите собственных конституционных прав и свобод.

На сегодня, сообщил министр, только в системе органов юстиции работает 23 128 лиц.

В частности, это 1324 государственных и 4635 частных нотариусов, 3765 работников отделов регистрации актов гражданского состояния, 6511 государственных исполнителя. В системе Министерства юстиции действует 27 отделений Секретариата Правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека, 8 институтов судебных экспертиз.

Кроме того, Министерством юстиции зарегистрировано 625 адвокатских объединений, аттестовало 2888 судебных экспертов.

При этом, 73 процента работников органов юстиции составляют женщины. Средний возраст работающих - 36 лет. 96,5 процента руководящего состава органов юстиции имеют высшее образование. 80 процентов специалистов центрального аппарата и территориальных органов юстиции имеют полное высшее образование.

Как известно, День юриста в независимой Украине празднуется с 1998 года и установлен Указом Президента Украины “О дне юриста”.