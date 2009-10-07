Инфляция за 9 месяцев - 16,8%

В Украине инфляция в сентябре 2009 г. по отношению к августу составила 0,8%, с начала года – 9,1%, к сентябрю 2008 года – 15%, в январе–сентябре 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - 16,8%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

Согласно сообщению Госкомстата, цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в сентябре т.г. к сентябрю 2008 года выросли на 9,2% (в январе-сентябре т.г. к январю-сентябрю 2008 года - выросли на 12,6%), в частности на пищевые продукты - на 8% (к январю-сентябрю 2008 г. - на 11,6%), хлеб и хлебопродукты - на 7,1% (14,3%), в том числе на хлеб - на 10,6% (15,3%), макаронные изделия - на 8,7% (13,7%), кондитерские изделия из муки – 14% (17,8%), мясо и мясопродукты - на 6,1% (13,7%), рыбу и рыбопродукты - на 20,2% (28,1%), молоко, сыр и яйца - на 7,4% (9,8%) (в том числе на молоко - на 8,7%, сыр и творог - на 5,9%, яйца – на 5%), на масло и жиры – на 0,9% (7,8%), в том числе на масло сливочное - выросли на 24,1%, масло подсолнечное – снизились на 12,1% , на другие пищевые животные жиры – выросли на 3,5%.

Цены на фрукты в сентябре т.г. к сентябрю 2008 года выросли на 12,8% (в январе-сентябре т.г. к январю-сентябрю 2008 года выросли на 15,1%). На овощи цены снизились на 15,9% (в январе-сентябре т.г. к январю-сентябрю 2008 года – снизились на 20,3%), в том числе на картофель – снизились на 24,3% (снизились на 8,6%). На сахар - выросли на 52,9% (30,4%), кондитерские изделия сахаристые - на 21,5% (21,7%), безалкогольные напитки – 28,7% (30,6%).

Алкогольные напитки и табачные изделия в сентябре 2009 года к сентябрю 2008 года подорожали на 46,4% (в январе-сентябре т.г. к январю-сентябрю 2008 года - на 34,5%), цены на одежду и обувь выросли на 8,8% (7,8%), в том числе на одежду - на 9%, обувь - на 8,3%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в сентябре т.г. к сентябрю 2008 года подорожали на 24,5% (в январе-сентябре т.г. к январю-сентябрю 2008 года - на 29,5%), в том числе квартплата выросла на 27,9% (35,8%), цены на содержание и ремонт жилья выросли на 13,3% (16,9%), канализацию - на 32,6% (48,1%), воду – 26% (37,9%), цены на электроэнергию в сентябре не изменились (не изменились), на природный газ выросли на 35,1% (51,8%), на горячую воду и отопление - выросли на 51,8% (44,7%).

Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в сентябре т.г. к сентябрю 2008 года выросли на 23,6% (в январе-сентябре т.г. к январю-сентябрю 2008 года - на 23,3%), в том числе мебель, ковры и другие виды напольных покрытий подорожали на 14,6% (16,3%), домашний текстиль - на 19,6% (17,5%), бытовая техника - на 24,2% (21,8%).

Стоимость услуг здравоохранения в сентябре 2009 года к сентябрю 2008 года возросла на 30,4% (в январе-сентябре т.г. к январю-сентябрю 2008 года - на 32,5%), в том числе стоимость медицинских товаров и оборудования - на 42,2% (42,3%), амбулаторные услуги подорожали на 18,2% (21,4%).

Цены в транспорте в сентябре т.г. к сентябрю 2008 года выросли на 23,8% (в январе-сентябре т.г. к январю-сентябрю 2008 года - на 20,7%), в том числе на покупку транспортных средств - выросли на 23,7% (21,8%), на топливо и масла – выросли на 4,3% (выросли на 0,2%), транспортные услуги – выросли на 24,7% (30,2%) (пассажирский железнодорожный транспорт - на 24,3% (23,5%), пассажирский автодорожный транспорт - на 26,1% (32,9%).

Цены в сфере связи в сентябре 2009 г. выросли на 10,1% (в январе-сентябре т.г. к январю-сентябрю 2008 года - на 7,9%), почтовые услуги подорожали на 50% (на 85,4%), стоимость телефонных и телефаксовых услуг выросла на 9,7% (7,3%).

Цены в сфере отдыха и культуры в сентябре т.г. выросли на 20,9% (в январе-сентябре т.г. к январю-сентябрю 2008 года – на 20,9%), при этом стоимость аудиотехники, фото- и компьютерного оборудования возросла в сентябре т.г. на 16,5% (14,3%), стоимость отдыха и услуг культуры - на 22,1% (25,2%), газеты, книги и канцелярские товары подорожали на 22% (21,4%).

Цены в сфере образования в сентябре 2009 года к сентябрю 2008 года выросли на 16,2% (в январе-сентябре т.г. к январю-сентябрю 2008 года - на 25,1%), в том числе дошкольное и начальное образование подорожало на 12,3% (19,8%), среднее образование - на 15,2% (23,8%), стоимость высшего образования увеличилась на 16,9% (26,1%).

Стоимость услуг ресторанов и гостиниц в сентябре т.г. к сентябрю 2008 года выросла на 12,8% (в январе-сентябре т.г. к январю-сентябрю 2008 года - на 18,3%).

Справка УНИАН. Инфляция в январе-сентябре 2008 года, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, составила 26,2%, в сентябре 2008 года к сентябрю 2007 года – 24,6%, в сентябре 2008 года к августу 2008 года – 1,1%, в январе-сентябре 2008 года (к декабрю 2007 года) – 16,1%.

Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).