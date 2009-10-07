У глав МИД России и Украины появилось «ощущение определенного оптимизма»

Главы внешнеполитических ведомств Украины и России Владимир ХАНДОГИЙ и Сергей ЛАВРОВ выступают за активизацию урегулирования вопросов границ двух государств.

Как сообщает корреспондент УНИАН, свою позицию министры высказали вчера на брифинге в Харькове, отвечая на вопрос журналистов о том, какие риски несет затягивание процесса делимитации и демаркации межгосударственной границы для Украины и для России.

«Мы наметили важные, на наш взгляд, шаги, которые могут реально изменить ситуацию в вопросе Азовского, Черноморского и Керченского урегулирования», - сказал в.и.о. министра иностранных дел Украины В.ХАНДОГИЙ.

Такими шагами он назвал, в частности, «встречу сопредседателей подкомиссий, встречу самой комиссии».

«У нас существуют определенные идеи, - сообщил В.ХАНДОГИЙ. - Мы обменялись мнениями по сути вопросов, которые до сих пор не дают нам возможности завершить процесс делимитации и демаркации и подписать, в конце концов, договор по всему комплексу проблематики приграничной».

При этом он отметил, что у сторон «существует такое чувство определенного оптимизма, что мы сможем продвинуться на этом направлении».

В свою очередь министр иностранных дел РФ С.ЛАВРОВ заявил, что «мы заинтересованы в том, чтобы весь комплекс оформления российско-украинской границы был решен». Он напомнил, что «в 2003 году были подписаны соответствующие договоры, которые предполагают такой комплексный подход, включая урегулирование в Азово-Керченской акватории».

По словам С.ЛАВРОВА, «главное следовать духу и букве тех договоренностей о том, что урегулирование должно опираться на необходимость обеспечить полную свободу судоходства для судов обеих стран и совместное взаимовыгодное пользование в экономическом, природно-хозяйственном плане в этой акватории… Мы договорились активизировать работу делегаций, которые этой проблематикой занимаются, и главы делегаций проведут специальную встречу, чтобы посмотреть, как продвигать эти вопросы в том духе, о котором я сказал».

При этом оба министра заявили, что они удовлетворены результатами переговоров 6 октября.

«Мы договорились о проведении в ближайшее время широкомасштабных политических консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел, о встрече сопредседателей комиссии по вопросам, касающимся проблематики Азовского и Черного морей и Керченского пролива. Мы также уточнили ряд вопросов, связанных с предстоящим заседанием министров иностранных дел и глав государств СНГ, и обговорили вопросы, касающиеся графика наших встреч. То есть, наметили достаточно активную повестку дня на предстоящий период», - сказал В.ХАНДОГИЙ.

При этом С.ЛАВРОВ отметил благоприятную атмосферу, в которой проходили переговоры, назвав их откровенными, содержательными и результативными.