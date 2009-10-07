Главы таможенных служб СНГ соберутся на Волге

9 октября в Казани (Россия) состоится 50-е заседание Совета руководителей таможенных служб государств-участников Содружества Независимых Государств.

Как сообщили УНИАН в Федеральной таможенной службе России, в заседании примут участие руководители таможенных служб России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Украины.

Среди вопросов, запланированных к обсуждению: возможность создания Единой информационной системы таможенных служб государств-участников СНГ, вопрос инвентаризации международно-правовой базы государств-участников СНГ в таможенной сфере, подведение итогов деятельности Рабочей группы по статистике внешней торговли, а также информация о деятельности Комитета глав правоохранительных подразделений Совета.

В разделе «Разное» будет рассмотрена информация таможенной службы Российской Федерации о проекте Стратегии развития Федеральной таможенной службы до 2020 года.

По окончании заседания Совета намечено подписание ряда межведомственных документов. Среди них – протокол между Федеральной таможенной службой и Комитетом таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан о продлении сроков проведения и распространении эксперимента по практической отработке элементов совместного таможенного контроля, а также протокол между ФТС России и Государственной таможенной службой Украины о сотрудничестве в области проведения экспертиз товаров в ходе их таможенного контроля и оформления.

Также планируется подписать протокол между ФТС России и Таможенной службой Республики Молдова об организации обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенные границы Республики Молдова и Российской Федерации и протокол между ФТС России и ГТК Республики Узбекистан об организации эксперимента по предварительному информированию.

Справка УНИАН. В настоящее время основная работа таможенных служб в рамках СНГ ведется на межведомственном уровне, в рамках Совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ (СРТС СНГ), Положение о котором было утверждено Решением Совета глав правительств СНГ от 23 декабря 1993 года. Одно из основных направлений деятельности Совета - содействие сближению и гармонизации таможенных законодательств государств-участников СНГ, а также координация практического взаимодействия таможенных и иных заинтересованных национальных служб и ведомств государств - участников СНГ по основным аспектам таможенной политики.