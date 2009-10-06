22-летняя женщина убила мужчину, нанеся ему 21 удар ножом

В Сумской области в течение суток правоохоранители установили и задержали 22-летнюю женщину, которая убила 58-летнего мужчину, нанеся ему 21 удар ножом.

Как сообщила УНИАН помощник начальника Шосткинского городского отдела Главного управления МВД Украины в Сумской области по связям с общественностью и СМИ Татьяна МЕНЯЙЛО, молодая девушка зарезала своего знакомого поздно ночью. Тело мужчины нашла его бывшая жена в общей квартире. Как впоследствии установили эксперты, мужчина умер от большой потери крови – на его теле судмедэксперт насчитал 21 ножевое ранение.

Милиция опросила соседей В., его родственников и коллег по работе. Именно сотрудники и видели его в последний раз с молодой знакомой: по их показаниям, мужчина повел ее домой, воспользовавшись отсутствием бывшей жены.

Личность девушки удалось установить почти сразу, и задержали ее уже на перроне железнодорожного вокзала: она собиралась выехать в Луганскую область.

Как потом объяснила подозреваемая, она не хотела убивать мужчину, а стала бить его ножом, потому что тот якобы принуждал ее вступить в половые отношения. Так это было или нет - установит следствие.

Несмотря на молодой возраст, девушка уже дважды побывала за решеткой из-за краж и хулиганства.