Ющенко зовет к себе директоров ОГТРК

Завтра, 7 октября, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет совещание с директорами областных государственных телерадиокомпаний.

Об этом во время интернет-чата с читателями издания “Телекритика” сообщил первый заместитель – исполняющий обязанности председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Олег НАЛИВАЙКО.

“Рад сообщить, что Президент Украины завтра в 12 часов собирает директоров областных государственных телерадиокомпаний на совещание у себя в Секретариате, где одной из главных тем будет вопрос переформатирования работы ОГТРК”, - сказал О.НАЛИВАЙКО.

В то же время он выразил надежду, что будет иметь возможность всесторонне информировать главу государства о состоянии дел в сфере регионального вещания, в частности, по вопросу реализации проекта создания “Канала территориальных общин”.