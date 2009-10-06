Ющенко зовет к себе директоров ОГТРК
13:22, 06 октября 2009Общество
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Наливайко расскажет Президенту о состоянии дел в отрасли
|Олег Наливайко
Об этом во время интернет-чата с читателями издания “Телекритика” сообщил первый заместитель – исполняющий обязанности председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Олег НАЛИВАЙКО.
“Рад сообщить, что Президент Украины завтра в 12 часов собирает директоров областных государственных телерадиокомпаний на совещание у себя в Секретариате, где одной из главных тем будет вопрос переформатирования работы ОГТРК”, - сказал О.НАЛИВАЙКО.
В то же время он выразил надежду, что будет иметь возможность всесторонне информировать главу государства о состоянии дел в сфере регионального вещания, в частности, по вопросу реализации проекта создания “Канала территориальных общин”.
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