На межбанке упали доллар и евро

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,3260/8,3720, к 12:00 цены упали – 8,2850/8,3170 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками - 0,2785/0,2805, к 12:00 цены снизились - 0,2774/89. На российском валютном рынке курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 29,8155 (-0,2451).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4723/25, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,2440/12,3085, к 12:00 цены, вслед за долларом, ушли вниз - 12,1980/12,2430.