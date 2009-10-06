Главы МИД Украины и России встретятся сегодня в Харькове

Временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Владимир ХАНДОГИЙ отбыл в Харьков, где 6-7 октября проведет переговоры с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем ЛАВРОВЫМ при участии руководителей приграничных областей, представителей соответствующих министерств и ведомств двух держав.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Как сообщал УНИАН, целью встречи в Харькове является обсуждение состояния и перспектив дальнейшего развития межрегионального сотрудничества между приграничными областями двух стран, согласование общих подходов к решению актуальных вопросов пограничного взаимодействия, а именно: обустройство пунктов пропуска вдоль государственной границы между Украиной и РФ, развитие международных транспортных коридоров, упрощение таможенных и пограничных процедур при пересечении границы жителями приграничных областей, перемещение товаров, функционирование созданных еврорегионов, развитие торгово-экономического сотрудничества.

Накануне встречи планируются переговоры между делегациями внешнеполитических ведомств Украины и России, на которых будет обсуждаться комплекс вопросов двустороннего сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной сферах, межрегионального сотрудничества, пограничных вопросов, а также международной и региональной проблематики.

Отдельное внимание будет уделено вопросам договорно-правового оформления государственной границы между Украиной и РФ, пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, сообщили в пресс-службе.