Главнокомандующий ВСУ уходит в отставку, чтобы не быть крайним?

Начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал армии Украины Сергей КИРИЧЕНКО вынужден уйти в отставку, чтобы не остаться «крайним» в процессе развала армии, вызванного критическим недофинансированием сферы обороны.

Такое мнение в интервью УНИАН выразил военный эксперт, редактор проекта «Флот 2017» Дмитрий ТЫМЧУК.

Он отметил, что «фактически С.КИРИЧЕНКО совершил своеобразный подвиг, поднимая в последнее время тему деградации Вооруженных сил Украины, и указывая, что подобное финансирование в перспективе (с предложенным Кабмином военным государственным бюджетом на 2010 год) ведет к подрыву обороноспособности Украины».

«В условиях, когда премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО резко негативно реагирует на любую критику правительства, и в приказном порядке запретила военному руководству подобную критику, поступок начальника Генштаба трудно переоценить», - считает Д.ТЫМЧУК.

По мнению эксперта, личной заслугой С.КИРИЧЕНКО можно считать и выделение на прошлой неделе дополнительных средств для армии – без них Министерство обороны до конца года не смогло бы элементарно прокормить личный состав и одеть солдат-срочников в зимнюю форму одежды.

«Очевидно, усилия С.КИРИЧЕНКО, хоть и имеют результатом некоторый положительный для Вооруженных сил эффект, но не остались «безнаказанными», - констатировал Д.ТЫМЧУК.

По его словам, вполне очевидно, что вина за развал армии и флота, их деградацию при нынешнем финансировании, ложится на начальника Генштаба.

«Рассказы о вине правительства здесь не помогут. И это, я считаю, является главной причиной ухода генерала КИРИЧЕНКО. Его уход могло бы предотвратить соответствующее отношение правительства ТИМОШЕНКО к проблемам Вооруженных сил. В нынешних же условиях любой начальник Генштаба автоматически становится «крайним», - заявил эксперт.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 октября, начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал армии Украины С.КИРИЧЕНКО лег в госпиталь для прохождения военно-врачебной комиссии, которая, как правило, проводится накануне увольнения с военной службы в запас или в отставку.

При этом близкие к Генштабу источники подтвердили, что сегодня утром на плановом совещании С.КИРИЧЕНКО заявил, что принял решение написать рапорт о выходе в отставку в связи с ухудшением состояния здоровья.