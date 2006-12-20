Состоится дискуссия на тему: «Литература для женщин – привилегия или дискриминация?»

18-30 - Состоится дискуссия на тему: «Литература для женщин – привилегия или дискриминация?». Участники: Ирэн Роздобудько, писательница, победительница конкурса «Коронация слова 2005»; Элеонора Симонова, директор издательства «Нора-Друк»; Вера Агеева, доктор филологических наук, профессор НаУКМА; Лариса Денисенко, писательница; Леся Ганджа, журналист; Татьяна Щербаченко, заместитель главного редактора журнала «Книжник-Review», писательница, журналист;Людмила Копистко – писательница и другие (кофейня «Купидон», ул..Пушкинская, 1-3/5). Нужна аккредитация. Телефоны: 467-50-24, 8- 050-553-57-32, 467-50-24, e-mail: verlag@greenpes.com.

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