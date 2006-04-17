В Киевской области запретили крымские вина

В Киевской области временно запрещена реализация некоторых видов винно-водочной продукции торговой марки „Ливадия” - производства СПД ФО Костин В.В. (Ялта).

Об этом УНИАН сообщила начальник областного управления по делам защиты прав потребителей Татьяна БЕНЦИАНОВА.

В соответствии с предписанием, запрещена отгрузка и реализация на потребительском рынке Киевской области вин „Портвейн Таврида” красный, „Портвейн Приморский” красный, вина красного десертного „Кагор Украинский”, водки „Старорусская” производства (соответственно маркировка) СПД ФО Костин В.В. (Ялта).

Как отмечает облуправление по делам защиты прав потребителей, данные марки алкогольной продукции систематически, на протяжении первого квартала 2006 года, браковались и изымались из реализации как не отвечающие по своим физико-химическим показателям требованиям ГСТУ. На основании лабораторных исследований вышеназванные вина и водка признаны фальсифицированной продукцией. Кроме того, эта продукция поступала на рынок без документов производителя.

В случае нарушения этого предписания к субъектам предпринимательской деятельности будут применены экономические санкции в размере 500% стоимости полученной для реализации партии алкогольных напитков.