Погода на субботу: в некоторых регионах - грозы

В субботу, 3 октября, в Украине будет умеренно тепло, в некоторых регионах ожидаются грозы.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в частности, в восточной, южной части, в Полтавской и Днепропетровской областях пройдут дожди, местами грозы, днем в отдельных районах сильный дождь; на остальной территории без осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью - 2-7° тепла, в западных и северных областях на поверхности почвы, а в Карпатах местами и в воздухе заморозки 1-4°, в южной части - 8-13° тепла, на побережье морей - до 16°; днем в Украине - 13-18° тепла, на Закарпатье и в Крыму - 19-24°.

В Киевской области - переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью - 2-7° тепла, на поверхности почвы заморозки - 1-4°; днем - 13-18° тепла.

В Киеве переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью - 4-6° тепла, днем - 15-17°.