Чиновник Одесской ОГА насмерть сбил девушку (дополненная)

Вследствие ДТП, случившегося вечером 1 октября на Т-образном перекрестке пригородного поселка Фонтанка Коминтерновского района Одесской области, погибла 22-летняя девушка.

Управлял «Мерседесом» начальник управления по делам прессы и информации Одесской областной государственной администрации Василий МОРОЗОВ, сообщил УНИАН источник в областном управлении ГАИ.

По словам очевидцев, автомобиль сбил женщину, когда она начала переходить дорогу, чтобы сесть в автобус. В.МОРОЗОВА правоохранители доставили в областную больницу для забора крови на анализ. Результаты пока неизвестны.

Между тем, отец погибшей высказал подозрения, что водитель был пьян.

Как сообщает Информационное агентство "МОСТ-Одесса", Центр общественных связей Управления ГАИ ГУ МВД Украины в Одесской области подтвердил сам факт аварии, однако от подробных комментариев в ГАИ отказываются.

По словам заместителя начальника отдела расследований ДТП ГАИ ГУ МВД Украины в Одесской области Игоря КУЛЕШИ, В.МОРОЗОВ действительно сбил в четверг вечером возле села Фонтанка девушку 1986 г. р. "Является ли он чиновником ОГА, мне неизвестно, ФИО водителя я подтверждаю. Был ли он пьян, может подтвердить только экспертиза, результаты будут известны только через 2-3 дня, водитель с места происшествия доставлен в областную больницу, пешеход скончалась на месте происшествия", - сказал И.КУЛЕША в пятницу в телефонном разговоре с ИА "МОСТ-Одесса".

Между тем, сам В.МОРОЗОВ пока от комментариев отказывается: "Я в больнице. Больше ничего пока сказать не могу", - сказал он по телефону.

Ряд СМИ сообщают, что в момент ДТП В.МОРОЗОВ был пьян. Однако, источник ИА "МОСТ-Одесса" в ГАИ, который лично был на месте аварии, сообщил, что погибшая девушка переходила дорогу в неположенном месте. "Был ли В.МОРОЗОВ пьян, я точно сказать не могу. Но, скорее всего, не был. Запаха точно не было. К тому же он явно пытался уйти от удара", - сказал источник.