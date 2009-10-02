Что нового в проблемных банках (28 сентября - 2 октября)

«Дело» выяснило, какие изменения произошли в банках с временной администрацией на текущей неделе.

Ипобанк

Национальный банк с сегодняшнего дня (2 октября) ввел временную администрацию в Ипобанке. В режиме временного администрирования под руководством Юрия Власенко (бывший заместитель правления Укринбанка) Ипобанк пробудет до 1 октября следующего года. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка введен всего на три месяца — до 1 января 2010 года.

Несмотря на введение временной администрации, депозиты, срок которых закончился, и проценты по депозитам банк продолжает выплачивать. «У нас еще нет постановления о введении временной администрации. Назовите фамилию, и я закажу вам деньги для выплаты депозита», — ответила оператор контакт-центра.

Надра Банк

Банк на этой неделе открыл специализированный центр реструктуризации задолженности заемщиков — физических лиц. В центр могут обращаться заемщики, которые обслуживают ипотечные кредиты, автокредиты, кредиты на ремонт, обучение и другие цели и испытывают временные финансовые трудности, вследствие чего появилась просроченная задолженность.

Под таких клиентов банк разработал несколько программ реструктуризации, которые включают снижение процентной ставки, уменьшение ежемесячного платежа, отсрочку выплаты тела кредита, продление срока кредита.

Пока такой центр открыли только в Киеве по адресу ул. Ярославов Вал, 20. В «Надра» обещают, что в будущем они откроют подобные центры по всей Украине.

Банк «Столица»

С этой недели банк снял ограничения на выдачу депозитов, срок которых истек. Однако есть одно ограничение: деньги смогут получить только вкладчики, у которых сумма депозита и проценты по нему не превышают 5 тыс. грн.

Банк «Национальный кредит»

Банк выплачивает только проценты по вкладам. Депозиты, срок которых закончился, банк предлагает переоформить на новый срок или выплатить деньги равными частями на протяжении 12 месяцев.

Банк «Владимирский»

Депозиты, срок которых истек, в банке по-прежнему не возвращают. Проценты по вкладам выдают с ограничением 200 грн. в месяц на одного вкладчика, в таком же объеме выплачиваются пенсии. Вкладчик, который переоформит минимум на 6 месяцев депозит, срок которого закончился, получит начисленные по старому депозитному договору проценты в полном объеме.