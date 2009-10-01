Черкасские предприниматели обязаны сменить вывески на украинские

Больше 150 черкасских предпринимателей будут вынуждены изменить вывески и таблички на своих магазинах и офисах, написанные на иностранном языке, на аналогичные украиноязычные.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН городской председатель Черкасс Сергей ОДАРИЧ.

По его словам, такой результат рейда муниципальной инспекции Черкасс по городу с целью наведения порядка с вывесками, написанными на иностранных языках. В случае, если на протяжении трех дней они не выполнят предписаний инспекторов, на предпринимателей будут наложены штрафные санкции.

Как информировал С.ОДАРИЧ, большинство предпринимателей начали сразу исправляться, только услышав об инициативе городской власти.

По его словам, эти мероприятия не являются притеснением русского языка. Инспекторы муниципальной инспекции выполняют "Правила благоустройства города Черкассы", утвержденные депутатами Черкасского горсовета. В этих правилах написано, "что все вывески, баннеры и т. п. должны быть исключительно на государственном языке".