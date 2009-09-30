Партнера Коломойского удивляет позиция Тимошенко по ОПЗ

Совладелец «ПриватБанка» Геннадий БОГОЛЮБОВ утверждает, что сговора между претендентами на покупку Одесского припортового завода не было.

Об этом Г.БОГОЛЮБОВ заявил в комментарии ИА «Новый мост».

В частности, по его словам, «сговора, в котором обвиняют участников, не было. Если бы он был, то какой смысл было поднимать стартовую цену с 4 млрд. до 5-ти?». «Если, - добавил Г.БОГОЛЮБОВ, - согласно объявлению ФГИ, стоимость завода 8-9 млрд., то почему стартовую цену поставили 4 млрд.?».

По мнению Г.БОГОЛЮБОВА, «в этом есть какая-то интрига и, по-моему, она связана с желанием продать завод кому-то, кто не выиграл. А наша компания («Нортима») была нежелательным покупателем». «Сейчас разрабатывается стратегия дальнейших действий. Каких конкретно, я сказать не могу, но какие-то споры будут», - сказал Г.БОГОЛЮБОВ.

Так же бизнесмен высказал свое удивление действиями премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, которая была главным инициатором продажи завода, а вчера неожиданно стала ее главным противником.

«Для меня очень много непонятного в этом процессе. Я считал, что большим сторонником продажи завода является правительство в лице ТИМОШЕНКО, а противниками – Президент и вся оппозиция. Поэтому давление, которое было оказано Кабинетом министров для того, чтобы конкурс был проведен, оно было беспрецедентно. Они старательно игнорировали все судебные решения, связанные с отменой конкурса, только чтобы провести его любой ценой», - отметил Г.БОГОЛЮБОВ.

«Конкурс состоялся, потом его отменили, и в информации о том, почему его отменили, есть большое количество противоречий», - сказал Г.БОГОЛЮБОВ.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября ООО "Нортима" (Украина) приобрело контрольный пакет ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) в размере 99,567% уставного фонда за 5 млрд. грн. Цена продажи превысила начальную на 1 млрд. грн. Шаг аукциона составлял 50 млн. грн. В торгах приняли участие 3 участника - ООО "Азот-сервис (Россия)", ООО "Фрунзе-Флора (Украина) ” и ООО "Нортима" (Украина).

Позже и.о. главы Фонда госимущества Д.ПАРФЕНЕНКО сообщил, что комиссия по приватизации ОПЗ Фонда госимущества приняла решение не признавать ООО «Нортима» победителем в конкурсе по приватизации завода в связи с тем, что он был продан по заниженной цене.

Кроме того, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, комментируя результаты проведения приватизации ОПЗ, обвинила в сговоре претендентов на покупку ОПЗ с целью приватизации предприятия по заниженной цене.

ООО «Нортима» намерена оспаривать в суде решение Фонда государственного имущества Украины о признании конкурса недействительным.