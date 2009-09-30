«Укрзализныця» расширит эксперимент с продуктовыми наборами

В рамках эксперимента в октябре-ноябре 2009 года железные дороги Украины внедрят новую услугу по питанию пассажиров еще в 20 поездах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

В частности, это поезда №37/38 Донецк—Киев, №19/20 Луганск—Киев, №9/10 Донецк—Москва, №92/91 Львов—Киев, №99/100 Ужгород—Львов, №77/78 Ковель—Москва, №105/106 Одесса—Киев, №23/24 Одесса—Москва, №123/124 Одесса—Киев, №3/4 Киев—Москва, №101/102 Киев—Херсон, №27/28 Киев—Севастополь, №11/12 Киев—Симферополь, №81/82 Киев—Ужгород, №111/112 Харьков—Львов, №19/20 Харьков—Москва, №81/82 Харьков—Симферополь, №79/80 Днепропетровск—Киев, №39/40 Севастополь—Киев, №67/68 Симферополь—Москва.

Вышеупомянутая услуга будет распространяться только на один вагон СВ и один купейный вагон поезда, а в случае курсирования в составе поезда только одного вагона СВ в эксперименте будет задействован только купейный вагон. В этих вагонах пассажирам будет предоставлена возможность воспользоваться указанной услугой по желанию.

Как сообщал УНИАН, услуга по обеспечению пассажиров продуктовыми наборами с включением их стоимости в стоимость проездного документа была введена экспериментально с 7 апреля текущего года, и на сегодня действует только в первом вагоне СВ и первом вагоне купе поезда №5/6 Киев—Москва. Однако с октября т.г. по согласованию с Антимонопольным комитетом Украины, руководство Главного пассажирского управления приняло решение относительно распространения услуги и на другие поезда железных дорог Украины.

Как отмечают в ведомстве, это решение подкреплено результатами анкетирования, проведенного в апреле этого года среди пассажиров поезда №5/6, которые воспользовались новой услугой. В частности, около 70% респондентов признали нововведение удобным и полезным, почти 30% опрошенных намерены и в дальнейшем пользоваться новой услугой. Аналогичные результаты получены благодаря анкетированию пассажиров через официальный веб-сайт «Укрзализныци».