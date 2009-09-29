Судья погорел на взятке в тысячу долларов

В Макеевке Донецкой области возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в размере 1 тыс. долларов судьей местного суда.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, следствием установлено, что житель Донецка, попав на скамью подсудимых, нанял адвоката для получения юридической помощи. Защитник, заключив контракт с родственниками подсудимого, первое время исправно осуществлял свою деятельность. Но позже адвокат и судья вступили в сговор о возможном непривлечении подсудимого к уголовной ответственности за вознаграждение в 1 тыс. долларов.

Родственники подсудимого обратились с заявлением в отдел государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Макеевского горуправления милиции. Оперативники задокументировали момент передачи судье взятки.

Судья привлекается к уголовной ответственности по ст. 368 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (получение взятки должностным лицом, занимающим ответственное положение).